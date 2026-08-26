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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 27 de agosto
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 27 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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