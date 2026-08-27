Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 28 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 19; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.