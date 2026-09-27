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Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 28 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 28 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:50 y se pone a las 19:10.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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