Qué hará la AFA con las sanciones por el escándalo entre Rosario Central y Estudiantes

La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes no acabó con el pitazo final. El partido que coronó al conjunto rosarino en medio de varias decisiones polémicas de Darío Herrera seguirá jugándose a partir de este lunes en la AFA, donde comenzarán a debatirse las sanciones para los futbolistas que protagonizaron una gresca luego del tercer gol del Canalla y también para Juan Sebastián Verón, el presidente del Pincha, que bajó al campo de juego cuando el partido todavía no había terminado y trató de “ladrón” al réferi. El dirigente, uno de los principales opositores a la gestión de Claudio Tapia, es un caso en sí mismo: ya recibió una sanción en 2025 y podría ser considerado reincidente.

El arbitraje de Herrera, y las intervenciones de Jorge Baliño desde el VAR, dejaron varios puntos controvertidos. Por un lado, el penal con el que Ángel Di María empató el partido en el primer tiempo, tras un toque de González Pirez contra Enzo Copetti que admitió distintas interpretaciones; una posible roja a Elías Verón por doble amarilla; y dos penales sobre el final: uno por mano de Ignacio Ovando y otro por una supuesta infracción de Franco Ibarra contra Tomás Palacios. Todas las decisiones discutidas favorecieron al mismo equipo: Central, un club muy identificado con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con Pablo Toviggino, dos dirigentes de fuerte incidencia dentro de la estructura del fútbol argentino, también en el área arbitral.

Darío Herrera (segundo desde la derecha), el árbitro principal y sus colaboradores del partido entre Estudiantes y Rosario Central

Central terminó alzando el trofeo, pero ahora se viene el tercer tiempo, que empezará a jugarse en Viamonte y que tendrá otra vez bajo la lupa al Tribunal de Disciplina, el mismo órgano que fue noticia a fines de 2025, cuando sancionó con dos fechas de suspensión a los jugadores de Estudiantes por darles la espalda a los futbolistas de Central luego del título de campeón anual otorgado por la AFA, además de inhabilitar durante tres meses al capitán Santiago Núñez para portar la cinta y suspenderlo seis meses a Juan Sebastián Verón para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.

Ahora deberá fallar sobre otro partido caliente. Más allá del informe de Herrera, que podría haber incluido a Verón por sus expresiones hacia el árbitro y a varios jugadores de ambos equipos por la pelea en el túnel, hay un tema clave: dónde deberán cumplirse las sanciones. La Supercopa Internacional es un torneo organizado por la AFA, mientras que el Clausura depende de la Liga Profesional. En sus inicios, la Liga funcionaba como un organismo independiente, pero desde 2022, aunque conserva una estructura propia, Claudio Tapia preside ambas y las reuniones de dirigentes suelen realizarse incluso en simultáneo y en el mismo lugar.

Los aplausos irónicos de los jugadores de Estudiantes mientras los árbitros recibieron las medallas

En la Copa Argentina, desde 2012, las sanciones recibidas allí se cumplen exclusivamente en esa competencia. Pero hay una diferencia sustancial: la Supercopa Internacional, que enfrenta al equipo que más puntos sumó en la tabla anual con el ganador del Trofeo de Campeones, se juega una sola vez al año, por lo que si un jugador debe cumplir una sanción de uno o más partidos debería esperar a que su equipo vuelva a clasificarse en las temporadas siguientes para poder cumplirla. Además, las penas menores prescriben a los seis meses. Y eso, sumado a la línea que impulsa FIFA para que las penas tengan un cumplimiento efectivo, hace pensar que las sanciones podrían trasladarse al Clausura, donde, por ejemplo, Estudiantes y Central pelean por terminar entre los primeros ocho y además buscan clasificarse a las copas internacionales a través de la tabla anual.

Además, no existe jurisprudencia específica sobre este tema, ya que ninguna de las tres ediciones anteriores tuvo futbolistas expulsados o informados: Racing-Boca en 2022, Talleres-River en 2023 y Vélez-Estudiantes en 2024.

Di María, capitán de Rosario Central, recibe la Supercopa internacional de manos de Chiqui Tapia

El reglamento de la Supercopa Internacional, aprobado en el boletín 6808 de AFA, establece que “aquellos jugadores e integrantes del cuerpo técnico que estuvieran cumpliendo penas por partido aplicadas en otros torneos, podrán actuar en la Supercopa Internacional. De igual modo, las penas aplicadas por partido en el marco de la Supercopa Internacional, serán cumplidas en futuras ediciones de la misma. En lo que se hace a los infractores que estuvieran cumpliendo o recibieran penas por tiempo determinado, no podrán actuar en ningún ámbito hasta el total cumplimiento de la misma”.

Sin embargo, ante la posibilidad de sanciones importantes, habrá que ver qué criterio adopta ahora el Tribunal. Por eso, se convocará una reunión crucial para resolver esta cuestión. Pero la voluntad es clara: “sentar un precendente”, afirma alguien con peso en la cuestión. No quieren que esto quede ‘licuado’ con el paso del tiempo. La definición, además, no puede demorarse demasiado: el próximo fin de semana habrá fecha del Clausura pese a la ventana FIFA.

Lo que sí existe es un antecedente similar. En 2022, Racing y Boca jugaron el Trofeo de Campeones y el Xeneize terminó con ocho expulsados y la Academia, con tres, justo antes de disputar la Supercopa Internacional. En ese momento, el Tribunal determinó que las sanciones se cumplieran en el torneo oficial de 2023 y no en el encuentro en Abu Dhabi, pero la mayoría de los castigados finalmente no llegó a purgarlas.

Dos días antes del comienzo de la Liga 2023, la AFA aprobó una amnistía general para las penas de hasta tres fechas. Así quedaron perdonados todos los futbolistas que habían recibido una o dos fechas. Carlos Alcaraz, sancionado con tres, fue transferido a Southampton, y Darío Benedetto, que había recibido cuatro, debió cumplirlas en la Liga.

Verón, además de lo ocurrido con Herrera en el campo de juego, publicó mensajes en sus redes sociales en los que habló de “robo” y, como mínimo, será citado para realizar su descargo.

Los incidentes llegaron hasta los vestuarios

El capítulo II del Código Disciplinario de AFA dice en su apartado 6 que “para graduar la pena debe examinarse la ficha individual o legajo de antecedentes de la parte imputada, considerando como atenuante su corrección deportiva anterior y como agravante la inconducta deportiva habitual. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones relativas a la reincidencia”. En ese contexto, si el Tribunal considera que Verón reincidió, la sanción podría ser más severa de la que recibió en 2025.

La final terminó en la cancha, pero todavía falta conocer sus consecuencias.