Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará None nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.