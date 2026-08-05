Ya es oficial: la Justicia de EE.UU. declaró culpable a Fred Machado, financista de la campaña de Espert

El Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas declaró formalmente culpable al empresario argentino Federico “Fred” Machado por conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, en una decisión que consolida el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense. La orden fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III. Machado fue uno de los financistas de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

Mazzant adoptó la recomendación que había emitido el magistrado Don Bush el 18 de mayo, luego de que Machado admitiera su responsabilidad durante una audiencia de apenas 16 minutos, en la que aceptó haber cometido los delitos que se le imputaban. Con esa resolución, la discusión judicial dejó de centrarse en su responsabilidad penal y pasó a enfocarse en la pena que deberá cumplir.

El texto del fallo precisa, sin embargo, que el tribunal aceptó la declaración de culpabilidad de Machado, pero postergó la aprobación definitiva del acuerdo alcanzado con la fiscalía hasta revisar el informe previo a la sentencia, que evalúa sus antecedentes y las circunstancias del caso. Es decir, la responsabilidad penal del empresario quedó establecida y resta definir la magnitud de la condena, en una fecha que el tribunal todavía no fijó.

Extraditado desde la Argentina en noviembre tras años de disputa judicial, Machado se declaró inicialmente “no culpable” al arribar a Texas por consejo de sus abogados, pero poco después modificó su estrategia para negociar un acuerdo con la fiscalía federal. La negociación fue encabezada por el abogado neoyorquino Alex Spiro, quien representó al empresario ante la Justicia estadounidense.

Como parte de ese acuerdo, Machado admitió haber captado millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron realmente disponibles para su comercialización o que pertenecían a terceros. La maniobra operaba a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, controladas por el argentino desde Florida, en combinación con una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de sus socios estadounidenses. Según la acusación, el esquema permitió obtener millones de dólares mediante operaciones fraudulentas con aeronaves ofrecidas a compradores que nunca llegaron a recibirlas.

José Luis Espert Ricardo Pristupluk - LA NACION

Como parte del mismo acuerdo de culpabilidad, la fiscalía federal —representada por Heather Rattan— retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre Machado desde la imputación original de 2020, un delito que contemplaba penas mínimas obligatorias de hasta diez años de prisión y por el que sigue detenida una de sus socias estadounidenses, Deborah Mercer-Erwin. A cambio, Machado se declaró culpable de los dos delitos que contemplan penas máximas de hasta veinte años de prisión cada uno, además de multas y decomiso de bienes.

El acuerdo también tiene una derivación directa en la Argentina. La fiscalía de Texas mantiene incorporada como prueba una transferencia de US$200.000 a favor de Espert, registrada —según la reconstrucción de LA NACION— a través del Bank of America y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM, que era la que utilizaba Machado en sus viajes a la Argentina.

Esa operación es investigada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, en una causa en pleno desarrollo, en la que Espert está imputado por lavado de dinero.

Luego de que LA NACION revelara los detalles de la financiación provista por Machado a lo largo de 2019 y 2020, Espert decidió bajar su candidatura como primer postulante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado, que mantuvo durante años una relación tan estrecha como conflictiva con Javier Milei, sostiene que el pago correspondió a una consultoría vinculada a un proyecto minero en Guatemala, que finalmente no llegó a concretarse por la pandemia.

El Gulfstream que Fred Machado intentó vender Jeffrey Epstein Petr Simacek

En Texas, resta ahora la etapa de la sentencia. El equipo de Machado apuesta a que el tribunal compute el tiempo ya cumplido en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años de prisión domiciliaria que el empresario pasó en las afueras de Viedma, tras su arresto en Bariloche en abril de 2021, aunque esa decisión queda librada al criterio del juez Mazzant. Con la declaración formal de culpabilidad ya firmada, el expediente ingresó en su etapa final: el tribunal deberá resolver cuántos años de prisión impondrá a Machado y si reconocerá, como parte de la condena, el tiempo que permaneció detenido tanto en la Argentina como en Estados Unidos.