Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:17.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.