Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado con bruma y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: