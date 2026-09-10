Bajas temperaturas y posibilidades de lluvia: así estará el clima en el AMBA este fin de semana de septiembre

La jornada del jueves dejará una brisa primaveral en el ambiente con temperaturas que rondarán los 20°C. Mientras el invierno empieza a despedirse, los registros serán fríos durante el fin de semana, con posibilidad de lluvias durante la jornada del sábado.

Clima de jueves: registros primaverales

Para este jueves se espera otro día con circulación de aire templado, lo que permitirá que afloje un poco el frío. Se estima un amanecer con 11ºC de mínima, viento leve desde el noreste y cielo parcialmente nublado. La jornada ofrecerá diferentes grados de cobertura nubosa durante todo el día, pero garantizará buenas cuotas de sol. El viento del noreste se intensificará después del mediodía para que el mercurio redima a los friolentos con una tarde de calor suave, superando los 20ºC. La noche se sumará a la remontada térmica cerrando en 14ºC.

Clima de viernes: regresa el viento

Una rotación de veleta acabará con las mieles térmicas del viento norte y nos dejará una jornada más fresca e inestable. Se prevé una mañana con 12ºC, viento leve del sudeste y cielo mayormente nublado. Tendremos sobrevuelo de nubarrones durante gran parte del día, aunque la posibilidad de lluvia será baja. La tarde mostrará una intensificación del viento que obligará al termómetro a replegarse hasta 16º. La noche conservará la baja probabilidad de lluvia en cierre algo ventoso, con 13ºC bajando fuerte durante la madrugada y obligando a abrigarse a los que quieran salir.

El frío se resiste a irse Foto: Diego Angeli

Clima de sábado: desciende la temperatura

El sábado tendrá la aparición de un nuevo frente frío, barriendo el estuario con el consecuente descenso de temperatura. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 8ºC. La mañana presentará mucha nubosidad, aunque sin estimación de precipitaciones. La falta de sol y la circulación de aire frío se mantendrá durante todo el día, por lo que habrá que abrigarse si quiere salir un rato de casa. La tarde se proyecta mayormente nublada y algo ventosa desanimando al termómetro a escalar hasta valores primaverales y recortándolo en 12ºC para dejarnos un ambiente invernal. La noche cerrará en 9ºC con cielo parcialmente nblado y viento moderado del sudeste.

Clima de domingo: jornada invernal

El domingo comenzará con cielo parcialmente nublado, viento leve del sudeste y mínima de 6ºC repitiendo el frío amanecer de la semana anterior. Tendremos un manto de nubosidad baja, donde el sol puede aprovechar algunas fracturas para brillar de a ratos. La tarde cortará con la circulación de aire frío con el viento rotando hacia el este, con un poco menos de nubosidad y el termómetro mostrando 13ºC obligando a abrigarse a los que quieran planificar actividad al aire libre. La noche cerrará con 10ºC, cielo algo nublado y viento leve.

Spoiler alert: así estará el clima el próximo fin de semana

El cuadrante norte dominará la segunda mitad de la próxima semana, lo que permitirá un notorio ascenso de la temperatura. Hasta el miércoles tendremos mínimas de 9ºC y máximas de 17ºC, luego el mercurio se atreverá a pasar los 20ºC. No se vislumbran lluvias hasta el viernes, inclusive.

Eso es todo, amigos. El invierno está completamente decidido a mantenerse vigente hasta el equinoccio y volverá a entregar un nuevo fin de semana con bajas temperaturas. No se desanimen con la nubosidad y el viento del sábado, solo será cuestión de abrigarse mucho si tienen alguna actividad al aire libre. Los modelos a mediano plazo empiezan a marcar un nítido ascenso de temperatura, sin ninguna intromisión significativa de aire frío a partir de la semana que viene, pero me niego a bajarle el martillo a este invierno que amagó tantas veces con aflojar la intensidad hasta contraatacar con olas polares en pleno septiembre.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli