Valentín Barco hizo su primer gol en Chelsea y pasó de los silbidos a abrazarse con los hinchas

Valentín Barco volvió a escuchar durante varios minutos los silbidos que lo persiguen desde su regreso a Inglaterra. Cada intervención suya parecía sometida a examen. Stamford Bridge todavía no lo acepta y el contexto lo obliga a convivir con una presión inusual para un futbolista que apenas comienza su recorrido en Chelsea. Sin embargo, el argentino encontró este miércoles una respuesta contundente: convirtió su primer gol con la camiseta azul y protagonizó una de las imágenes más significativas de la victoria por 6 a 3 sobre Leeds por la tercera rueda de la Copa de la Liga.

Chelsea, en el que Emiliano “Dibu” Martínez fue suplente, llegó a estar dos goles abajo antes de reaccionar de manera fulminante. Los tantos de Cole Palmer, por duplicado, y de Pedro Neto revirtieron el desarrollo de un partido que parecía imposible. Luego apareció Danny Welbeck para ampliar diferencias. Pero para Barco, titular en el medio campo, el momento más importante llegó a los 80 minutos, cuando marcó el 5 a 3 parcial. Fue la primera conquista del exjugador de Boca con la camiseta del club londinense.

El gol del Colo Barco

¡¡PRIMER GOL DEL COLO BARCO EN CHELSEA!! ¡¡EL ARGENTINO MARCÓ EL QUINTO ANTE LEEDS UNITED!!



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El argentino gritó el tanto con una gran descarga emocional. Corrió hacia uno de los sectores del estadio, levantó los brazos y terminó fundido en abrazos con los hinchas más cercanos. La escena contrastó con el clima que había acompañado hasta el momento.

La imagen del partido: Valentín Barco abrazado con los hinchas de Chelsea; algunos todavía miran de reojo al argentino Captura

La readaptación de Barco al fútbol inglés no es sencilla. Vale recordar que de Boca pasó a Brighton en 2024. No funcionó y tuvo una breve estada en Sevilla, de España. Hasta que sí se destacó en Racing de Estrasburgo, de Francia, y después desembarcó en Chelsea rodeado de grandes expectativas. Pero también arrastró una carga imposible de ignorar: la huella que dejó en parte del público inglés tras el Mundial de 2026.

El episodio más recordado ocurrió durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Aunque Barco fue suplente, quedó involucrado en los incidentes posteriores al triunfo albiceleste. Tras el final del partido se produjo un cruce con Jude Bellingham que tuvo amplia repercusión. Las imágenes mostraron un intercambio verbal entre ambos y, posteriormente, al futbolista inglés golpeando la parte posterior de la cabeza del argentino antes de que intervinieran compañeros y colaboradores para evitar una escalada mayor.

El cruce con Bellingham

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Esa situación reapareció cuando Barco debutó oficialmente con Chelsea, en agosto. El jugador tuvo un recibimiento hostil, con abucheos que acompañaron varias de sus intervenciones. Las crónicas atribuyeron aquella reacción al recuerdo todavía fresco de los enfrentamientos entre argentinos e ingleses durante la Copa del Mundo y, especialmente, a los incidentes posteriores a la semifinal.

El gol de Valentín Barco que significó el 5-3 parcial a favor de Chelsea frente a Leeds ADRIAN DENNIS - AFP

Por eso el gol ante Leeds adquirió una dimensión que excede el resultado. Barco completó una actuación activa y supo recuperarse, por ejemplo, del resbalón (la pelota se le escapó al córner) que le valió la reprobación. Y aquí vale destacar el gesto de su compañero Maxence Lacroix, que se puso de cara a los hinchas y les pidió que aplaudieran al argentino en vez de silbarlo.

El gesto de Lacroix

En medio de abucheos en Inglaterra, el Colo Barco se resbaló y Lacroix tuvo un gesto espectacular.



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El argentino también tuvo participación en el último gol de Chelsea. Barco pateó débil la pelota, pero su compañero Danny Welbeck la interceptó y completó el marcador.

Es demasiado pronto para saber si ese gol representará un punto de inflexión definitivo en la relación entre buena parte de los hinchas de Chelsea y Barco. Los desafíos de la Premier League y la competencia interna del plantel seguirán sometiéndolo a examen. Pero en Stamford Bridge quedó una imagen difícil de ignorar: la de un argentino que pasó de escuchar silbidos abrazarse con los hinchas.