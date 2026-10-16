Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.