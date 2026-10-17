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Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 18 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 18 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:09 y se pone a las 19:09.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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