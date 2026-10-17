Se aproxima un fenómeno que pondrá fin a un período de diez días consecutivos de lluvias y provocará un fin de semana de contrastes muy marcados, con frío y algo de sol: las zonas afectadas

Después de una prolongada seguidilla de jornadas grises, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas. El fin de semana abrirá una breve ventana de mayor estabilidad, con una disminución de las precipitaciones y la aparición de algunos períodos soleados. Sin embargo, el cambio llegará acompañado por un descenso térmico que mantendrá un ambiente poco habitual para mediados de octubre.

El contraste se hará sentir especialmente entre las primeras horas del día y las tardes. Las mañanas serán frías, con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 °C, mientras que las máximas permanecerán por debajo de los 20 °C. Aunque el cielo comenzará a mostrar algunas aperturas, el regreso del sol no implicará una recuperación inmediata de las marcas térmicas.

La mejoría tampoco se consolidaría por demasiado tiempo. El comienzo de la próxima semana ofrecerá las condiciones más estables, pero un nuevo avance del mal tiempo desde el oeste podría devolver las lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la segunda mitad de ese período.

Pronostico del tiempo

Cómo será el cambio de tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

Según Meteored, la rotación del viento del sudeste hacia el sur favorecerá un notorio descenso de las temperaturas durante el fin de semana. En paralelo, las condiciones tenderán a estabilizarse y permitirán dejar atrás una racha de prácticamente diez días consecutivos con precipitaciones medibles en la Capital y el Gran Buenos Aires.

Para este sábado se espera nubosidad variable y una mañana con mínimas de entre 6 y 7 °C en el AMBA. La tarde también conservará un ambiente fresco, con una máxima que apenas alcanzaría los 15 °C.

La transición hacia un escenario más estable será gradual. Durante la tarde todavía podría registrarse ligera inestabilidad, con una probabilidad muy baja de chaparrones aislados. Por eso, la jornada combinará algunas aperturas del cielo con momentos de mayor cobertura nubosa, sin que eso implique la continuidad del patrón lluvioso de los últimos días.

🧣 ¡Atención! Vuelven los abrigos.



❄️ Nos preparamos para una irrupción de aire frío que nos dejará un fin de semana invernal en el centro y norte argentino.



❄️ #Nevadas tardías en la cordillera con temperaturas muy gélidas, y fuertes #heladas en la franja central del país. pic.twitter.com/u0YKawBpTM — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 16, 2026

Un Día de la Madre con mínimas de hasta 5 °C y más períodos soleados

El domingo comenzará con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 °C en el AMBA, valores que se ubicarán entre 6 y 8 °C por debajo de lo habitual para octubre. La mañana del Día de la Madre se perfila fría, aunque sin lluvias.

Con el avance de las horas, será más probable encontrar mayores ratos de sol en la región. Esa presencia más frecuente de cielo abierto marcará una diferencia respecto de las jornadas anteriores, dominadas por la humedad y la nubosidad persistente.

Sin embargo, la recuperación térmica seguirá limitada: las máximas del domingo oscilarán entre 16 y 17 °C. Así, el fin de semana tendrá un contraste entre las mañanas frías y las tardes algo más templadas, pero todavía frescas para la primavera.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

☔ Se termina la semana, pero la inestabilidad continúa hoy en gran parte del país.#AMBA permanece gris, con lloviznas y lluvias intermitentes, con viento del sudeste y descenso de la temperatura por la noche.



📲 Más info 👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/I2QhCAHSLf — Meteored Argentina (@MeteoredAR) October 16, 2026

Cuáles serán los días más estables de la próxima semana

El lunes y el martes se presentan como las jornadas con mayor estabilidad en Buenos Aires, bajo la influencia de altas presiones. Ese escenario aportará vientos del este y del noreste, que favorecerán un aumento lento de las temperaturas.

En la Capital se esperan mínimas de entre 10 y 12 °C y máximas de entre 17 y 19 °C. El cambio más perceptible estará en la mayor frecuencia de períodos soleados, aunque el cielo no permanecerá completamente despejado.

La combinación de nubes y sol, junto con el ascenso moderado de las marcas térmicas, permitirá recuperar condiciones más cercanas a las de la estación. De todos modos, no se anticipa una superación clara y persistente de los 20 °C en Buenos Aires.