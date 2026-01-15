LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 16 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 16 de enero el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 20:09.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

