¿Habrá lluvias en el AMBA durante el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de agosto?

Entre los residentes en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) surge la inquietud sobre si hay lluvias durante el fin de semana del 23 de agosto, dado que este viernes 22 cuenta con posibilidades de precipitaciones en distintos momentos del día.

El viernes se presenta con precipitaciones Pilar Camacho�

De acuerdo a la información que proporciona el SMN (Servicio Meteorológico Nacional), el cuarto fin de semana del mes empieza con lluvias, pero esa tendencia se modifica entre el sábado y el domingo, cuando prevalecerá la presencia del sol y habrá temperaturas más bajas.

Cómo se presentará el viernes 22 de agosto

De acuerdo a lo que informa el organismo oficial en meteorología, este viernes 22 de agosto se presentará con chaparrones por la mañana y la tarde.

En la jornada se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 18°C, con vientos del suroeste y el sur que, por momentos, se convertirán en ráfagas, con una velocidad de entre 45 y 59 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el sábado 23 de agosto

El sábado se presentará con cielo algo nublado por la mañana y despejado a la tarde y la noche, sin probabilidades de lluvias. La temperatura más baja de la jornada será de 8°C y la máxima llegará a los 15°C. A la mañana, el viento soplará levemente desde el suroeste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. En horas de la tarde el viento aumentará su intensidad hasta la presencia de ráfagas, que tendrán una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El sábado se presentará con cielo despejado Dolores Pasman

Cómo estará el domingo 24 de agosto

Para el cierre del fin de semana se espera un día con cielo despejado por la mañana, y algo nublado por la tarde y la noche. Se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 18°C. En la jornada el viento soplará leve desde el noroeste, y hacia la tarde puede haber ráfagas, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Tampoco hay previsiones de lluvia para este día.

Cómo seguirá el tiempo en la semana

El pronóstico del tiempo para la semana en CABA indica lo siguiente:

Lunes 25 de agosto : la mañana se presentará con el cielo despejado. La mínima será de 9°C y la máxima de 21°, con marcas superiores a las de los días previos. El viento será leve y provendrá del oeste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.

: la mañana se presentará con el cielo despejado. La mínima será de 9°C y la máxima de 21°, con marcas superiores a las de los días previos. El viento será leve y provendrá del oeste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias. Martes 26 de agosto : el día se presentará con cielo despejado por la mañana y la tarde. La mínima del día se ubicará en los 9°C y la máxima llegará a los 20°C. Habrá viento leve del oeste y no se presentarán ráfagas ni precipitaciones en la jornada.

: el día se presentará con cielo despejado por la mañana y la tarde. La mínima del día se ubicará en los 9°C y la máxima llegará a los 20°C. Habrá viento leve del oeste y no se presentarán ráfagas ni precipitaciones en la jornada. Miércoles 27 de agosto : el cielo se presentará algo nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima en los 20°C. El viento soplará leve desde el este, con una velocidad que oscilará entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

: el cielo se presentará algo nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima en los 20°C. El viento soplará leve desde el este, con una velocidad que oscilará entre los 7 y 12 kilómetros por hora. Jueves 28 de agosto: El cielo se presentará parcialmente nublado a la madrugada y la mañana, y ligeramente nublado a la tarde y la noche, pero sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 10°C y la máxima en los 20°C. El viento será leve, desde el noreste, con una velocidad que oscilará entre los 7 y 22 kilómetros por hora.