En los días previos al fin de semana largo de Carnaval es importante conocer el estado del tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para cualquier actividad o planificación y resulta relevante saber si llueve mañana, miércoles 11 de febrero.

Las previsiones del SMN para el miércoles 11 de febrero

El anticipo que brinda el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) indica que en las primeras horas del miércoles existen probabilidades de tormentas aisladas.

¿Llueve mañana, miércoles 11 de febrero?

Las previsiones del SMN indican que este miércoles 11 de febrero habrá tormentas aisladas por la madrugada, y cielo parcialmente nublado por la mañana y la tarde. La temperatura mínima esperada es de 23°C y la máxima de 31°C.

Habrá vientos del sur que, por la mañana, pueden convertirse en ráfagas, con una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones en las primeras horas del día se ubican en un rango que va de 10% a 40%.

Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA

El pronóstico del tiempo para la semana en CABA indica lo siguiente:

Jueves 12 de febrero : se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 27°C . En la jornada el viento soplará desde los sectores sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. Se estima una temperatura mínima de 21°C y una . En la jornada el viento soplará desde los sectores sureste y este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Viernes 13 de febrero : la mañana y la tarde se presentarán con el cielo parcialmente nublado . La mínima será de 21°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

: la mañana y la tarde se presentarán con el . La mínima será de 21°C y la máxima de 29°. El viento provendrá del este y sureste, con una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Sábado 14 de febrero : el día se presentará con cielo despejado durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 18°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

: el día se presentará con durante toda la jornada. La mínima del día se ubicará en los 18°C y la máxima llegará a los 26°C. Habrá viento del este, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Domingo 15 de febrero : el cielo se presentará mayormente nublado , entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en los 28°C. El viento soplará del norte, y las chances de precipitaciones se ubican en un rango de cero a 10%.

: el cielo se presentará , entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima en los 28°C. El viento soplará del norte, y las chances de precipitaciones se ubican en un rango de cero a 10%. Lunes 16 de febrero: se espera una jornada con cielo mayormente nublado. Se estima una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 31°C. En la jornada el viento soplará desde los sectores noreste y norte, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Así se presentará el cielo en las próximas jornadas

Las recomendaciones del SMN para los días de calor

El SMN sugiere determinadas medidas a la población, en los días de altas temperaturas:

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.