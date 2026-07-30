Días templados y una jornada de lluvias y viento: así estará el primer fin de semana de agosto en el AMBA

Los últimos días de julio y el comienzo de agosto estarán marcados por días templados. Cuándo habrá lluvias, viento fuerte y probable caída de granizo.

Jueves: tarde de sol y calor suave

Para hoy se espera una jornada con nubosidad variable, lo que nos garantizará buenas cuotas de sol. La mañana mostrará viento moderado del noreste y 11ºC de mínima, marcando una importante recuperación con respecto al fresco matinal de ayer. La jornada será algo ventosa, por lo que no salga desabrigado si le toca andar por la calle o tiene alguna actividad al aire libre. La tarde seguirá intercalando algunos pasajes soleados con tramos más nubosos, mantendrá el viento templado y logrará que el termómetro escale hasta 18ºC para volver a pausar al invierno y que todos se vuelvan con la campera abierta. La noche cerrará con cielo mayormente nublado, viento moderado y 15ºC. Si tiene que hacer algo que demande estar varias horas a la intemperie, hágalo hoy; mañana puede llover.

El viernes hay probabilidades de precipitaciones

Viernes: probabilidad de tormentas fuertes

El viernes prevé un sostenido descenso de aire templado, húmedo e inestable, lo que sostendrá al termómetro a pesar de dejarnos expuestos a lluvias y tormentas. El amanecer mostrará al cielo cubriéndose progresivamente, con viento moderado desde el norte y mínima de 12ºC, la mañana se mostrará ligeramente inestable con baja probabilidad de precipitaciones, ya con los nubarrones cubriendo por completo el firmamento rioplatense. La tarde mostraría la primera tanda de chaparrones que no estarán asociados a un ingreso de aire frío, por lo que el termómetro no se desanimará y se atreverá a marcar 20ºC para apagar todas las estufas de la ciudad. La lupa quedará puesta en la posibilidad de quedar a merced de algunas tormentas fuertes por lo que no subestime ningún alerta. La noche también le abrirá la puerta a la posibilidad de tiempo severo, por lo que queda condicionada la salida nocturna.

Sábado: mañana inestable, tarde de sol

El sábado volverá a tener circulación de aire frío y mantendrá la lluvia hasta algunas horas después del amanecer. La mañana estima cielo nublado, viento moderado del sudoeste y una mínima alta con el mercurio iniciando la cuenta en 15ºC. Hacia el mediodía recobraremos la estabilidad definitiva, con el viento atenuándose y los nubarrones corriéndose para dejarnos algunos ratitos de sol. La tarde ofrecerá buenas condiciones meteorológicas para los que quieran salir un rato de casa, con cielo algo nublado, viento calmo y la máxima escalando hasta 19ºC para alegría de los friolentos. La noche mostrará 14ºC con cielo despejado, lo que promoverá un importante descenso de temperatura, con el mercurio cayendo fuerte durante la medianoche y madrugada, obligando a abrigarse mucho a aquellos que quieran salir.

Domingo: leve descenso de temperatura

Espero que el amanecer del domingo lo encuentre en su cama, de lo contrario, deberá lidiar con un comienzo de jornada frío, con 8ºC, cielo mayormente nublado y con viento leve desde el sur, soplando suavemente para no obligar a un recálculo de sensación térmica. Se espera viento desde el río arrimando mucha nubosidad; a pesar de algunos pasajes con el cielo cargado de nubarrones, no se esperan precipitaciones hasta el momento. La tarde ofrecerá poco sol, pero no impedirá que los chicos despidan sus vacaciones con alguna actividad al aire libre, aprovechando el viento leve y la recuperación a 16ºC vespertinos. La noche cerrará con 14ºC, viento desde el este y probabilidad de lloviznas.

El fin de semana se presentará con mucha nubosidad

Spoiler alert

La semana que viene tendrá al cuadrante sur dominando la mayoría de las jornadas, por lo que estaremos en un ambiente invernal, aunque distantes del frío intenso, con mañanas de 8ºC y tardes de 16ºC como piso térmico. Se espera poco sol y podría llover en la noche del miércoles.

Eso es todo, amigos. Lo más destacado son los eventos de mañana donde, después del mediodía, podríamos quedar a merced de la ira atmosférica de la mano de tormentas fuertes que nos puedan deparar todo el combo de severidad: abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo. Algunos modelos auguran que corta a la medianoche, mientras que otros extienden la lluvia toda la madrugada, por lo que los planes nocturnos no estarán a salvo. Seguiremos lejos del frío extremo; aunque los pronósticos a mediano plazo muestran la primera quincena de agosto conservando las temperaturas invernales, queda frío por delante. No se dejen amedrentar por los nubarrones de la mañana, el sábado mejora y puede dejarnos una tarde de sol y sin frío.

Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli