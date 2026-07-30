El Gobierno dio detalles del operativo para rescatar los cuerpos tras la caída del helicóptero en San Juan

En medio de la conmoción que aún genera el accidente de helicóptero ocurrido en San Juan, que provocó la muerte de sus siete ocupantes, comenzó el operativo para rescatar los cuerpos. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien detalló que las tareas se vieron complicadas desde el primer momento por las características del terreno donde cayó la aeronave. “Estamos haciendo seguimiento a la patrulla de Gendarmería que ahora se desplaza al lugar”, indicó la funcionaria.

Las víctimas que se trasladaban en el helicóptero accidentado participaban de un curso de capacitación en combate de incendios forestales. Este miércoles, y tras perderse su señal en los sistemas de monitoreo, la aeronave cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan.

Un helicóptero con siete ocupantes cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, provincia de San Juan, y todos sus tripulantes murieron Gentileza Marcos Carrizo

“Es una zona muy complicada. Los efectivos tienen que caminar 15 kilómetros para llegar al lugar”, señaló la ministra en diálogo con Cadena 3. Monteoliva dijo que en algunos sectores “se pierde la señal” de comunicación y que ni siquiera los vehículos 4x4 pueden acceder hasta el sitio exacto del siniestro, por lo que no queda otro camino que llegar a pie.

Según constataron las autoridades, los cuerpos se encuentran en la Quebrada de la Chilca, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros. De acuerdo con lo informado por el medio local Tiempo de San Juan, los rescatistas pasaron la noche en un refugio precario.

“Está en curso una investigación, como sucede siempre ante una tragedia lamentable como esta”, afirmó la ministra Monteoliva y reveló que apenas se perdió contacto con la aeronave, alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles, se activó un comité de crisis para implementarse un operativo de búsqueda.

El infortunio se produjo en el Campo Caballo Anca, un predio fiscal de casi 64.000 hectáreas situado entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil

Consultada sobre una posible causa del accidente, la ministra dijo: “Hay que dejar que avance la investigación para que podamos tener certeza de qué fue lo que pasó”. También recordó que durante los últimos días las fuerzas federales estuvieron desplegadas en la región por los incendios forestales en La Rioja y por operativos de rescate en Catamarca, donde las condiciones climáticas fueron muy adversas.

“Tenemos el pedido del fiscal de que el rescate de los cuerpos se haga de manera urgente, pero eso depende de condiciones. Está llegando Gendarmería; van con los implementos necesarios, pero se tienen que sumar el clima y la luz del día”, insistió la ministra.

Un helicóptero con siete ocupantes cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, provincia de San Juan, y todos sus tripulantes murieron Gentileza Marcos Carrizo

Siete muertos

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos”, informó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego.

La última señal ubicó a la aeronave en el límite entre la provincia de San Juan y La Rioja

“También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”, agregó el funcionario provincial. Los cuatro primeros mencionados por Orrego eran funcionarios provinciales oriundos de San Juan, mientras que los tres restantes residían en Córdoba y Buenos Aires.

Las primeras informaciones sostenían que el clima no era el más óptimo para la aviación debido a la presencia de neblina e incluso llovizna, que podría haber complicado al experimentado piloto.