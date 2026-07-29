China comenzó a construir la Gran Muralla verde más grande del mundo: el gran peligro que conlleva

El proyecto medioambiental más ambicioso de la historia moderna, la llamada Gran Muralla Verde de China, atraviesa una crisis de reputación tras 48 años de implementación. Lo que comenzó en 1978 como un plan estratégico para contener la expansión de los desiertos de Gobi y Taklamakán, y que supuso la plantación de 66.000 millones de árboles, hoy revela una faceta preocupante: el impacto directo de esta intervención humana en la salud pública de sus ciudadanos.

La selección de especies vegetales elegidas por su resistencia y capacidad de crecimiento acelerado, tales como la artemisia, el sauce y el álamo, provocó un incremento alarmante en las tasas de alergias respiratorias. El polen de estas plantas libera compuestos volátiles que, lejos de ser inocuos, desencadenan cuadros severos de asma bronquial y fiebre del heno.

La comparación con la Gran Muralla china es correcta, ya que tiene 21.200 km de longitud

De hecho, los habitantes de las regiones aledañas a estas barreras forestales tienen hoy el doble de probabilidades de padecer afecciones alérgicas que antes del inicio del proyecto. Este escenario forzó a las autoridades chinas a destinar una partida de €747 millones para reemplazar especies nocivas por otras más seguras, como el ginkgo o el ciruelo, además de implementar fitohormonas para inhibir la emisión de polen.

Pero la controversia no se limita a la salud, sino que investigaciones recientes publicadas en Geophysical Research Letters analizan la dinámica de estos bosques frente al cambio climático. El equipo de la Universidad de Pekín, dirigido por el ecólogo Yuhang Luo, detectó que los bosques plantados presentan una cobertura foliar que crece un 66% más rápido que en las áreas naturales. Si bien este aumento inicial en la densidad del follaje sugirió una capacidad superior de captura de CO₂, los especialistas advierten sobre su naturaleza temporal.

La Gran Muralla verde tiene como objetivo contener la expansión de los desiertos de Gobi y Taklamakán Xinhua

La ventaja de estos ejemplares alcanza su techo operativo al cumplir entre 30 y 40 años, momento en el cual su desarrollo se estanca. Por el contrario, los ecosistemas naturales exhiben un crecimiento más pausado pero constante, lo cual garantiza una mayor resiliencia y capacidad de almacenamiento de carbono a largo plazo.

La gestión intensiva de estas plantaciones fue, a su vez, una lección sobre los errores del pasado, ya que en 1991, en la región de Ningxia, el gobierno debió talar y quemar 24 millones de árboles debido a plagas causadas por una selección inadecuada de especies. Asimismo, en Jingbian, la plantación de álamos terminó por agotar los recursos hídricos locales, lo que paradójicamente agravó la desertificación que buscaban combatir. Estas experiencias subrayan que la ingeniería ecológica a gran escala carece de efectividad si no se consideran las particularidades biológicas de cada territorio.

Con este proyecto, China terminó por comprender que no se puede manipular la naturaleza al 100% Bei He - XinHua

El debate sobre la eficacia real de este cinturón verde sigue abierto, donde Kevin Dsouza, investigador vinculado a la Universidad de Waterloo, enfatizó en Live Science que medir el éxito forestal exclusivamente por la densidad de las hojas es un error, dado que el carbono se almacena también en suelos y raíces. Aunque el proyecto logró reducir la intensidad de las tormentas de arena en un 70%, el balance entre los beneficios climáticos y los riesgos sanitarios o ecológicos demuestra que la naturaleza no es un elemento dócil frente a la intervención humana.