La primavera se adelanta unos días y el domingo llueve: así estará el clima en el AMBA este fin de semana de septiembre

Se vienen varios días templados con tardes de primavera y mañanas frescas en el estuario. Las temperaturas ascenderán de forma marcada, alcanzando máximas de hasta 24ºC, antes de la llegada de un frente frío con probables lluvias el domingo por la noche. Para el Día de la Primavera y el inicio oficial del equinoccio, se espera buen tiempo con sol, aunque con ambiente ventoso y más fresco.

Clima de jueves: mañana de invierno, tarde de primavera

El jueves abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario iniciando una hilera de varios días templados. Se prevé una mañana con viento moderado desde el norte, cielo despejado, con 11ºC de piso térmico, volviendo a la senda de amaneceres frescos pero sin frío intenso con la posibilidad de esperar el bondi bajo un rayito de sol. El termómetro las tendrá todas a favor en una jornada con cielo mayormente despejado manteniendo el descenso de aire templado lo que permitirá que el mercurio rebote rápidamente y vaya en vuelo directo desde un comienzo de jornada invernal hasta una tarde que representará todo un ensayo primaveral con 22ºC de máxima para apagar todas las estufas de la ciudad, conservando el ambiente soleado y con el viento atenuándose gradualmente. La noche obligará a sacarle una manta a la cama en un cierre con 17ºC.

Qué se espera para los próximos días Augusto Costanzo

Clima de viernes: ensayo primaveral

El viernes conservará la circulación de aire caliente permitiendo que siga subiendo la temperatura aunque acabará con la oferta de cielo despejado. El amanecer promete 12ºC, manteniendo la tendencia de mínimas en dos dígitos, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. Se espera una jornada con nubosidad variable, mayormente alta, con la veleta rotando lentamente hacia el este y con mucha amplitud térmica, yendo directamente a una tarde de primavera con el mercurio superando los 23ºC para desatar nuevamente la euforia de la afición veraniega y apagar todas las estufas de la ciudad. La noche tendrá viento leve desde el río en un cierre con 16ºC, un ambiente sin frío intenso para los que quieran salir.

Clima de sábado: la revancha del finde

Después de varias ediciones frías, el fin de semana se tomará toda una revancha térmica ofreciendo registros primaverales. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y 15ºC de piso térmico, redimiendo las mañanas heladas de los últimos sábados. Seguirá el viento templado apuntalando al mercurio para que entregue una tarde con buenas cuotas de sol, viento leve y 23ºC moldeando otra tarde de calor suave y avalando cualquier plan al aire libre. La noche se encontrará a salvo en un cierre con viento desde el este y la nubosidad ayudando a conservar la temperatura nocturna en 16ºC, en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

El 21 de septiembre se festeja el Día de la Primavera en la Argentina

Clima de domingo: probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche

El domingo comenzará con mucho sol aunque irá desmejorando gradualmente, incluso con los nubarrones amenazando la tarde por lo que si tiene alguna actividad a la intemperie, hágala temprano. El amanecer mostrará cielo ligeramente nublado, viento leve o calmo y mínima de 14ºC. Pasado el mediodía comenzarán las desmejoras hasta dejarnos una tarde mayormente nublada, ligeramente inestable con viento leve y máxima de 24ºC. Hacia el atardecer rotará la veleta para anunciar una nueva entrada de aire frío que podría ingresar con lluvias a partir de la noche. Algunos modelos confinan las precipitaciones hacia el final del día, otros señalan que la tarde no estaría del todo a salvo y que alguna lluvia cortita promediando la jornada, no estaría fuera de libreto.

Spoiler alert: así estará el clima la primera semana primaveral

Todo parece indicar que los estudiantes se salvarán de la lluvia pero no del viento frío. El lunes tendrá ráfagas intermitentes desde el sudoeste lo que ayudará a limpiar el cielo y garantizar el sol, aunque nos dejará una tarde más fresca con 18ºC y bastante ventosa por lo que el pic-nic no corre riesgo pero habrá que abrigarse. El resto de la semana nos reservará varias tardes de calor primaveral

Eso es todo, amigos. Entramos en un segmento de varios días templados, con mañanas que invitarán a dejar la bufanda en casa y con tardes que obligarán a volverse con la campera en la mano. Finaliza un inolvidable invierno 2026 que ha dejado números que lo harán lucir en la estadística. La primavera debutará sin estridencias térmicas manteniendo sus primeras semanas el fresco matinal y los abrigos gruesos del amanecer con tardes que no solo invitarán a apagar la estufa sino que harán que muchos se vuelvan con el abrigo al hombro por la marcada amplitud térmica. El día de la primavera todavía merece una actualización pero cumpliría con la falta de lluvias y el sol, aunque decepcionaría con el viento y la temperatura. En materia teórica astronómica, el equinoccio se producirá el martes 22 a las 21.05, en ese momento será oficialmente primavera en el hemisferio sur, por lo que puede regalar flores ese día que le saldrán muchísimo más baratas por ser las sobras del 21. O si bien es un analfabeto social, como quien escribe, puede refutar cualquier salutación primaveral en el ascensor basándose en la evidencia científica que otorga el inicio de la primavera a la noche del martes.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli