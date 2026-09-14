Se vienen mañanas frías y tardes primaverales: así estará el clima en el AMBA esta semana del 14 al 18 de septiembre

Esta semana el frío intenso comenzará a ceder gradualmente, alternando mañanas frescas con un progresivo y marcado ascenso de la temperatura hacia las tardes. El pasaje de aire templado consolidará un escenario de tipo primaveral para el jueves y el viernes, alcanzando máximas por encima de los 20 °C.

Clima de lunes: afloja el frío por la tarde

La mañana de hoy heredará una columna muy fría de ayer pero logrará revertirla de la mano del sol y el viento templado. Se espera un comienzo de jornada con 5ºC en el sector metropolitano y 2ºC en el suburbano, donde el viento moderado desde el norte podría dejar sensación térmica bajo cero. Antes del mediodía se sentirá la recuperación térmica con el mercurio apuntalado por la circulación de aire caliente y las buenas cuotas de sol por la poca nubosidad. La tarde dará por terminado el episodio de bajas temperaturas mostrando una máxima de 16ºC, manteniendo el viento desde el norte con cielo parcialmente nublado. La noche también mostrará temperatura más altas con respecto a los últimos registros nocturnos en un cierre con 12ºC.

Clima de martes: tarde de sol y calor suave

El amanecer del martes nos devolverá al segmento de mínimas frías pero lejos de valores hostiles. El mercurio iniciará la cuenta en 10ºC mostrando un importante repunte térmico, con viento moderado desde el noroeste y cielo algo nublado. Al mediodía comenzará un giro del viento hasta el este soplando levemente lo que permitirá lograr 19ºC en una tarde que le dará un breve respiro a los friolentos. A la noche se intensificará el viento frío, ya soplando desde el sur, promoviendo un fuerte descenso de la temperatura hacia la medianoche y madrugada.

Así estará el clima esta semana en el AMBA

Clima de miércoles: otra mañana de pleno invierno

La circulación de aire frío de la madrugada será breve pero suficiente para provocar un nuevo repliegue térmico. Se prevé un amanecer con 6ºC, con baja sensación térmica por el viento moderado desde el este. Por suerte se podrá caminar bajo el sol desde temprano para mitigar las bajas temperaturas. La tarde logrará estirar el termómetro hasta 15ºC, manteniendo el cielo ligeramente nublado, con viento moderado del noroeste que ayudará a sostener la temperatura nocturna en un cierre con 13ºC. El descenso de aire caliente abrirá un nuevo episodio meteorológico con el frío aflojando de manera importante.

Clima de jueves: mañana de invierno, tarde de primavera

El jueves entregará una mañana sin frío intenso, con 11ºC de piso térmico, cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el norte. Lentamente se irá disipando la nubosidad para dejarle al termómetro todas a favor, con cielo mayormente despejado manteniendo el descenso de aire templado. La tarde pondrá en pausa al invierno con 22ºC de máxima para apagar todas las estufas de la ciudad, conservando el ambiente soleado y con el viento atenuándose gradualmente. La noche obligará a sacarle una manta a la cama en un cierre con 16ºC .

Clima de viernes: simulacro de primavera

El viernes conservará la circulación de aire templado permitiendo que siga subiendo la temperatura. El amanecer promete 12ºC manteniendo la senda de mínimas en dos dígitos, con cielo parcialmente nublado y viento leve del noreste. Se espera una jornada con nubosidad variable, con la veleta rotando lentamente hacia el este, con mucha amplitud térmica yendo directamente a una tarde de primavera con el mercurio superando los 23ºC para desatar la euforia de todos los friolentos. La noche tendrá viento leve desde el río en un cierre con 15ºC, un ambiente sin frío intenso para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana: así estará el clima el próximo fin de semana

El sábado presentará viento del noreste por la mañana lo que le permitirá anotarse con una tarde de 22ºC y cielo parcialmente nublado. El domingo lograría marcar 24ºC por la tarde para posteriormente recibir una entrada de aire frío que podría dejar lluvias hacia la noche que podrían extenderse y opacar los festejos del día de la primavera.

Eso es todo, amigos. Lentamente iremos saliendo de este pozo térmico, la tarde de hoy dará señales de recuperación pero antes habrá que desandar una mañana muy fría, donde volverán las bufandas y los gorros de lana a días del equinoccio. Sin duda quedará la lupa puesta en el termómetro a partir del miércoles, la segunda mitad de la semana promete amaneceres menos fríos y tardes donde se pueda apagar la estufa, con un próximo fin de semana que se tomará revancha de sus últimas ediciones con muy baja temperatura, la segunda mitad de la semana promete un importante ascenso de temperatura y no se pierda el reporte de próximo jueves si quiere saber de antemano si la primavera debuta con un día frío y lluvioso o el pic nic se encontrará a salvo.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli