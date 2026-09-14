Macarena Ceballos puso a la natación argentina en lo más alto y se llevó el oro en su especialidad: los 100m pecho

ROSARIO.- Mientras convive con las nuevas generaciones de la natación, Macarena Ceballos, que ya lleva más de diez años en la selección argentina, asume la responsabilidad del liderazgo y cumple con su palabra. La cordobesa de 31 años, llegó con una meta clara a estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: ganar el oro en las tres pruebas individuales que asumirá: 100, 200 y 50 metros pecho. Este domingo, en el primer día de actividad oficial, brilló en el Invencible Acuático de la zona sur de la ciudad y se quedó con la primera de ellas. Con el extra de haber logrado un récord de campeonato.

Los Suramericanos son el primer escalón del proceso olímpico que terminará en los Juegos de Los Angeles 2028 en dos años, y nadie quiere descuidarse. En este contexto, Maca hizo lo suyo y con una marca de 1m08s17, se quedó con la prueba de los 100 metros pecho, en un podio en el que la siguieron su compatriota Martina Barbeito (1m09s26) y la venezolana Mercedes Toledo (1m09s56).

Macarena Ceballos viene en ascenso. Este año compitió en el circuito Mare Nostrum en Europa, donde obtuvo la medalla de bronce en los 50m de Canet-en-Roussillon e hizo finales en los 100 y 200 pecho; y fue campeona argentina, razón por la cual llegó a estos Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Antes y no muy lejano, dio la nota en los Juegos Olímpicos de París 2024, al clasificarse semifinalista. La medalla de oro de este domingo le permitió conservar en los Suramericanos su logro de Asunción 2022, donde ganó en esta misma especialidad y luego fue de plata en los 200.

Por este presente, de madurez y gran nivel, Ceballos ya se perfila como uno de los faros de la delegación argentina en los próximos Panamericanos. De no mediar inconvenientes, estará en Lima 2027 disputando sus cuartos Juegos Panamericanos y como favorita. En Santiago 2023 ganó el bronce en su prueba estrella, los 100m pecho, y esa es la vara que pretende superar. Ya está lejos de aquellos tiempos de crisis y dudas en los que incluso hasta pensó en dejar la natación, de los malos momentos, de las lesiones y frustraciones. Está reescribiéndose a sí misma una vez más.

Macarena Ceballos y un camino de constante crecimiento Santiago Filipuzzi/Enviado

Más victorias, más alegrías

La de este domingo fue una gran jornada para el equipo argentino de natación, ya que además del oro de Ceballos hubo podios en distintas pruebas. Casi todos de mujeres.

Primero, Lucas Alba fue bronce en los 800m libre y luego Cecilia Dieleke y Andrea Berrino fueron de plata y bronce, respectivamente en la prueba de 50 metros espalda.

Andrea Berrino contribuyó a la cosecha argentina en el primer día de competencia oficial; se subió al podio en los 50 espalda

Agostina Hein, ausente y presente

El equipo argentino tiene en estos Juegos, a una gran ausente: Agostina Hein, la joven de 18 años que ya es una realidad concreta. Hein, quien estaba llamada a ser la gran atracción de la delegación nacional luego de romper con todos los papeles en los últimos años, debió darse de baja por una operación de apendicitis y la consiguiente recomendación médica de reposo. Sin embargo, este domingo estuvo en el Invencible Acuático, el escenario modelo que estos Juegos tienen en Rosario, apoyando a sus compañeros.

🗣️ Agostina Hein dio el presente en los Juegos Suramericanos para acompañar a la delegación argentina de natación y profundizó en los motivos de su baja para competir.



🎙️ @jotamrinaldi pic.twitter.com/76TTLkEgJT — TyC Sports (@TyCSports) September 13, 2026

En este 2026, Hein logró 10 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá (nueve de oro y una de plata) y acaba de tener una actuación formidable en el tradicional Pan Pacific de California, al conseguir la primera presea argentina en ese torneo, en la prueba de los 400m combinados. Fue de bronce y con ello rompió su propio récord sudamericano para sellar otro: 4m32s54.

Antes, en 2025, fue campeona mundial junior en la misma especialidad, con 18 años. A los 16 ya fue olímpica en los Juegos de París 2024. Junto a ella, otra baja de peso fue la de Ulises Saravia, por lesión.