Clima en el AMBA: cuándo deja de llover en Buenos Aires, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció lluvias aisladas para gran parte de la jornada de hoy, miércoles 5 de agosto. El pronóstico indica que habrá una presencial total de nubes durante el día, acompañado de precipitaciones intermitentes. A raíz de las adversas condiciones climatológicas, muchas personas se preguntas cuándo va a dejar de llover en Buenos Aires.

Según el SMN, este miércoles presentará un cielo completamente cubierto, con caída de lluvias durante gran parte de la jornada. El jueves seguirá con la misma tónica, aunque se esperan tormentas, de variada intensidad, que disminuirán la temperatura.

El pronóstico extendido del SMN

Para la llegada del sol habrá que esperar al viernes, donde el cielo se presentará completamente despejado con una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo despejado continuará durante el fin de semana, con mínimas de 4°C y máximas que rondarán los 14°C.

Los recaudos y precauciones para tomar los días de lluvia

La caída progresiva de agua en la ciudad puede provocar anegamientos y complicaciones para transitar por la vía pública. En consecuencia, el SMN recomienda los siguientes ítems con el fin de evitar cualquier tipo de complicación ante la llegada de estos fenómenos:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. También se sugiere tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Qué hacer si entra agua a la casa por las lluvias?