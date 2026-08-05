La Joaqui abrió su corazón con Rosalía: “Una perla muy zorra destruyó mi pareja”

En su tercera noche en Buenos Aires, Rosalía recibió en el escenario del Movistar Arena a La Joaqui y compartió con ella el segmento de “El confesionario”, un clásico de su gira internacional de presentación de su último disco, LUX.

La cantante fue la elegida por la artista española para ese momento en el que una personalidad habla sin tapujos sombre temas picantes de su vida. Las primeras argentinas que pasaron por allí fueron Ángela Torres y Lali.

la joaqui en el confesionario de rosalía. se viene la ventilada pic.twitter.com/x4ewITdJ6E — Florencia Agostina (@notclockingtou) August 5, 2026

“Tenemos algo en común: mi corazón nunca es mío porque siempre lo doy”, comenzó diciendo la intérprete de “Butakera”, parafraseando la letra de “Reliquia”, uno de los temas del último disco de Rosalía. Y luego agregó una frase que suele atribuirse a la española: “Segundo, porque cuando uno peca y reza, empata”.

La Joaqui siguió con varias alusiones al disco de su colega: “Llevo toda la vida recogiendo perlas. Desde chiquita. De hecho me hice un collar. Cada abandono, cada traición, cada vez que me atacaron y no me defendí. Pero, hace poco, conseguí una perla muy pesada y mi cadena no la pudo sostener”.

En ese momento, quedó en claro que se estaba refiriendo a su reciente separación de Luck Ra:. “Pesaba mucho porque no era una perla mala, era una perla buena. (...) Esta perla viene de mi idealización Disney, siempre soñé con casarme, pero nunca se me dio, y un día me encontré con un príncipe azul, y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto e chocar y aceleré, como toda motomami”.

“Ese príncipe azul era encantador. Es encantador. Su encanto no se fue, de hecho él fue quien se desencantó conmigo. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”, continuó. “Este príncipe encantador me invita a un viaje especial a un lugar especial, con planes especiales, en una fecha especial. Dije: ‘se viene mi propuesta’ dije. El viaje era de siete días, así que prepare siete outfits de sorpresas románticas, , porque quería que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. El primer día, la propuesta no se dio. El tercero tampoco. Al cuarto llegó la propuesta, pero no de compromiso. Era de separación”, reveló.

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Y siguió relatando: “Agarré mi valija y los cinco outfits románticos que me quedaban y salí corriendo al lugar más seguro que conozco, mi psicólogo. Buscando complicidad y que él me diga. ‘Ese tipo es un monstruo, un villano, qué malo, ese tipo es tu perla. Tenés que cortar’, pero me encontré con algo mucho mas realista y crudo, con las consecuencias de mi responsabilidad afectiva”.

“Entonces entendí que si quien yo amo me deja de amar, no lo vuelve un monstruo, y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla”, expresó, refiriéndose al tema de Rosalía que se convirtió en uno de los éxitos de su último disco, pero que también despertó una gran polémica con a cantante, después de que España se impusiera en la final del Mundial ante la Selección argentina.

“La perla” utiliza de forma irónica una expresión coloquial española: llamar “un perla” a alguien no es un elogio, sino una forma de tildarlo de persona problemática, manipuladora, caradura o de la que conviene desconfiar. La cantante, después de la victoria española, compartió en sus redes un posteo de la ex actriz porno Mia Kalifa que llamaba “perlas” a los argentinos.

Siguiendo con su relato, la Joaqui reflexionó: “Porque si estoy sufriendo tanto es porque amé con locura. Le dije a mi psicólogo: ‘Si él es un héroe, si él sigue siendo el príncipe, quién es mi p... perla? Y había una perla p.. muy zorra, una perla que destruyó mi autoestima, mi pareja y se llevó hasta mis ganas de querer a alguien más. ¿Sabés quien era esa perla? Yo".

Y para finalizar, y quizá para restarle importancia a los rumores que ubican a Tuli Acosta como la tercera en discordia, La Joaqui indicó: “Tenia tanto miedo de que me dejen de querer que acepté cualquier dosis de amor que no me alcanzaba. Recibí rosas rojas, pero yo quería rosas blancas. Entonces entendí que mi perla era yo, porque entendí que cada vez que elijo a alguien me dejo de elegir a mi. ¿Y sabés quién soy yo, Rosy? Yo soy la Joaqui”.