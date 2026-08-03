Habrá lluvias aisladas, sin frío intenso: así estará el clima en el AMBA esta primera semana de agosto

Los primeros días del mes estarán marcados por la nubosidad constante y las posibilidades de lluvias, aunque sin frío hostil en la primera parte de la semana. Cuándo llegará el descenso de temperatura y el ingreso del frente frío.

Clima de lunes: probabilidad de lluvias aisladas

El lunes se presenta como una jornada a puro nubarrón que nos tendrá al borde de algunas lloviznas o lluvias aisladas. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, con viento leve desde el este y mínima de 13ºC, esquivando el frío intenso por lo que no exagere con el abrigo y abra la ventana del bondi. El lunes entregará una nueva tarde ligeramente inestable, con viento fresco desde el río y muy poco sol por lo que el mercurio solo progresará hasta 16ºC en una jornada de acotada amplitud térmica donde la temperatura apenas variará entre franjas horarias, algún chaparrón aislado no estaría fuera de libreto. La frondosa nubosidad baja cuidará la temperatura nocturna en un cierre con 14ºC con probabilidad de precipitaciones un poco más bajas.

Este lunes se esperan lluvias aisladas

Clima de martes: siguen los nubarrones

El martes repetirá la postal gris del día anterior, aunque en una jornada estable por lo que no se deje amedrentar por los cúmulos bajos y cargados. El manto de nubes nos salvará nuevamente de una mañana de frío intenso con el termómetro iniciando la cuenta en 10ºC, con cielo mayormente nublado y viento leve desde el este. El termómetro podrá estirarse un poquito más en una tarde con 16ºC, muy nubosa, aunque con poco viento lo que nos dejaría un ambiente apenas fresco. La noche conservará la nubosidad y el viento desde el río en un cierre con 13ºC y cielo parcialmente nublado.

Clima de miércoles: un nuevo día sin sol

Seguiremos en la senda de mañanas frías, pero lejos de registros hostiles con un amanecer con 11ºC, viento leve desde el sudeste y cielo mayormente nublado. El mercurio logrará recuperarse aprovechando el viento calmo para lograr 17ºC y sacarle una sonrisa a los friolentos en una tarde nublada donde alguna llovizna o lluvia cortita no desentonaría. El manto de nubes se quedará toda la noche en un cierre con 13ºC moldeando un nuevo día sin sol, ligeramente inestable y lejos del frío intenso.

Clima de jueves: probabilidad de lluvias todo el día

El jueves espera por una importante irrupción de aire frío que podrían dejarnos una posibilidad mucho más alta de precipitaciones. Se prevé un amanecer con viento leve desde el este, cielo nublado y mínima de 12ºC. La jornada tendrá su suerte jugada al horario de entrada del frente, un ingreso tardío permitiría que el termómetro pueda trepar hasta 18ºC relegando las lluvias hacia el final del día. Algunos algoritmos opinan diferente, dejándole la puerta abierta a un arribo más temprano que pinche la tarde y anticipe las precipitaciones. Hasta el momento las lluvias se muestran débiles salvo la franja nocturna que podría tener algo más activo, ya con viento sur soplando más fuerte lo que promoverá un importante descenso de temperatura durante la noche y toda la madrugada, atención los que vuelvan tarde, no salir desabrigados.

Clima de viernes: descenso de temperatura

El viernes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario con un progresivo pero sostenido descenso de temperatura. La mínima dará el primer paso atrás, cayendo hasta 9ºC, en una mañana con cielo parcialmente nublado y viento desde el oeste por suerte soplando levemente para no obligar a un recálculo de sensación térmica. Con el correr de las horas la circulación de aire frío y seco limpiará nuestro cielo para dejarnos un día a pleno sol, aunque será todo un lastre para el mercurio que desistirá en 15ºC.

Cuando se vaya el sol se sentirá el ambiente invernal en un cierre con cielo ligeramente nublado y 10ºC por lo que la salida nocturna no correrá riesgo, aunque deberán abrigarse.

El viernes desciende la temperatura Aníbal Greco - La Nación

Borrador del fin de semana: así estará el clima

Volverá a entrar un frente frío para que la temperatura siga descendiendo. El sábado cumplirá con el sol, aunque será una jornada muy ventosa con máxima de 15ºC, el domingo también ofrecería buenas cuotas de sol, un poco menos de viento y máxima de 14ºC para devolvernos al segmento de tardes invernales.

Estadísticas del mes de agosto

Mínima media: 17,9ºC

Máxima media: 8,9ºC

Mínima histórica absoluta: -4ºC, 2 de agosto de 1948

Máxima histórica absoluta: 34,4ºC, el 26 de agosto de 2009

Precipitación media: 63,2 mm

Mes más lluvioso: agosto de 1922 con 277,8 mm

Mes más seco: 1969, sin lluvias

Precipitación máxima en 24 h: 96,8 mm, el 21 de agosto de 1989

Eso es todo amigos, se termina de configurar una semana que no ofrecerá frío intenso, aunque el centro atencional pasará por el descenso de temperatura a partir del viernes que podría desembocar en un escenario semi polar para la semana que viene por lo que valoren los registros de estos días, pronto volverá el invierno por sus fueros. Los friolentos podrán apagar la estufa durante varias tardes en el corto plazo y no se espera ningún evento de lluvia fuerte, aunque gran parte del jueves puede quedar solapada por precipitaciones. De la próxima ola de bajas temperaturas hablaremos en el reporte del jueves, si nada cambia, el Yeti pisará fuerte el estuario del Río de la Plata a partir del domingo.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli