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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 16 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Junín para el 16 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 18:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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