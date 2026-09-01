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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 2 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Junín para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:45.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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