Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”

Mel Gibson es experto en estar en el centro de la polémica, y la última de ellas la protagonizó el sábado pasado en Toronto. El actor de 70 años acudió el fin de semana a la Fan Expo Canadá y desde el mismo momento en el que apareció sobre el escenario ya causó la indignación de algunos.

Según se muestra en un video que se viralizó en redes sociales en los últimos días, Gibson imitó a una intérprete de lenguaje de señas que estaba presentando al actor, lo que muchos entendieron como una burla hacia ella. “¡Vaya, Mel Gibson burlándose del lenguaje de señas ante la comunidad sorda en su evento de encuentro con fans! Esto es bastante decepcionante”, criticó una usuaria de X. “¿Qué disfunción hace que un cerebro sienta la necesidad de ser cruel sin motivo alguno?”, planteó otro.

Mel Gibson tuvo que disculparse una vez más

El gesto de Gibson causó tanto revuelo que el propio actor se vio obligado a disculparse públicamente. “A veces, cuando te ves expuesto en un escenario bajo los focos, tu mente está hecha un lío y, en ocasiones, hacés una idiotez espontánea e irreflexiva”, se justificó ayer el director en su declaración a la revista Variety. “No hubo ninguna mala intención. Y, por supuesto, pido disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido”, explicó.

Mel Gibson is reportedly under fire for mocking an ASL interpreter at Fan Expo Canada: pic.twitter.com/hraMHz8og0 — TheBlaze (@theblaze) August 31, 2026

FanExpo Canadá es una convención para los fanáticos de los cómics, la ciencia ficción, el terror, el anime y los videojuegos que dice ser el tercer más grande evento de cultura pop de Norteamérica. Además de su aparición sobre el escenario, según se promocionaba en las redes del evento Gibson también estaba disponible para firmar autógrafos y sacarse fotos con sus fans por el módico precio de 275 dólares canadienses cada uno.

El video viral del intérprete supuestamente burlándose de la intérprete de lengua de signos provocó una fuerte reacción en contra del actor y de la propia Fan Expo, por darle visibilidad a la controvertida estrella. Los usuarios de X también empezaron a compartir un video de Alan Ritchson, protagonista de la serie Reacher, en el mismo evento, elogiándolo por estrechar la mano de la intérprete de lengua de signos tras finalizar su sesión de preguntas y respuestas.

El actor habló en la conferencia acerca de La resurrección de Cristo, la película en dos partes que funcionará como secuela de La Pasión de Cristo Archivo

Durante el evento, Gibson, ganador del Oscar a mejor director y mejor película por Corazón valiente en 1996, adelantó nuevos detalles sobre su próximo proyecto, La resurrección de Cristo. Los estrenos de esta secuela de La Pasión de Cristo dividida en dos partes están previstos para mayo de 2027 y mayo de 2028 y, según contó Gibson, director de los films, el rodaje acaba de finalizar.

La historia, protagonizada por Jaakko Ohtonen como Jesús de Nazaret y Kasia Smutniak como María, abordará los eventos posteriores a la crucifixión, los días entre la muerte y el regreso a la vida de Jesús. Gibson también se mantiene activo frente a las cámaras. El año pasado protagonizó la película Temporada de sangre y, entre sus próximos proyectos cinematográficos, se encuentran los thrillers The Canyon y Coyote.

La reacción negativa contra Gibson por sus declaraciones antisemitas y su condena en marzo de 2011 a tres años de libertad condicional —la pena que se le impuso tras no oponer resistencia a un cargo de violencia machista— perjudicaron gravemente su carrera en Hollywood AP

Una de las polémicas más sonadas del actor con nacionalidad australiana fue la que protagonizó en 2006, cuando se filtró su reacción durante una detención policial por conducir ebrio. “Los putos judíos son culpables de todas las guerras de la humanidad”, dijo. El intérprete, que llegó a negar el Holocausto, se justificó diciendo que se había tomado ocho tequilas dobles y contraatacó presentándose como víctima de un policía “sin escrúpulos”. Cuando fue detenido meses más tarde por otra agente, le gritó: “Voy a arruinarte, soy el dueño de Malibú” o “¿Qué miras, tetitas dulces?”. Otra de las bombas que dinamitó su carrera en 2010 fue la denuncia que Oksana Grigorieva, su pareja en aquella época, interpuso contra él por violencia machista, tras haberle roto varios dientes en un forcejeo en el que el actor portaba un arma, mientras ella sujetaba a la bebé de ambos.

La reacción negativa contra Gibson por sus declaraciones antisemitas y su condena en marzo de 2011 a tres años de libertad condicional —la pena que se le impuso tras no oponer resistencia a un cargo de violencia machista— perjudicaron gravemente su carrera en Hollywood. La próxima secuela de La Pasión de Cristo podría marcar su regreso al éxito de taquilla, teniendo en cuenta que la película original de 2004 recaudó 612 millones de dólares en todo el mundo y fue la película con clasificación R (solo para adultos) más taquillera en casi dos décadas.