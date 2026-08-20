Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.