Quién era la mujer que falleció al caer de un barranco en Jujuy: su hija tiene muerte cerebral

Una mujer de 58 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su familia cayera por un barranco de 80 metros en la provincia de Jujuy. Producto del fuerte impacto, los otros cuatro integrantes del vehículo resultaron gravemente heridos; una de sus hijas tiene muerte cerebral.

Silvia Rosana Amaro, como fue identificada la víctima, era oriunda de la localidad bonaerense de Alejandro Korn, localidad del partido de San Vicente. Según consignó el medio Todo Jujuy, había arribado a la provincia para recorrer el norte del país.

Junto a ella se encontraban su esposo, Narciso González, de 60 años; y sus hijos Favio Hernán González, de 31 años, y Lorena Paola González, de 33. También estaba la pareja de Lorena, Augusto Coda, de 34 años.

El medio local El Diario Sur, que cubre las noticias de San Vicente y Alejandro Korn, detalló que Narciso y Favio tienen una casa de repuestos en su barrio. Lorena y Augusto, en tanto, trabajaban juntos en una empresa de servicios financieros y residen en Villa del Parque.

Silvia Rosana Amaro, de 58 años viajaba con su esposo, sus dos hijos y un yerno para conocer Jujuy

El domingo, la familia transitaba por el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, rumbo a la zona de la Puna, cuando ocurrió el incidente. En un momento determinado, el conductor perdió el control por causas que todavía están bajo investigación y la camioneta Toyota SW4 4x4 de alquiler en la que viajaban cayó más de 80 metros.

La Seccional 57° recibió el aviso por parte de otros conductores que circulaban por la zona y vieron la camioneta destruida y a los pasajeros atrapados dentro de ella. Integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Maimará rescataron a los miembros de la familia, que fueron trasladados al hospital de la zona Pablo Soria.

Heridos de gravedad

Si bien la mujer de 58 años murió en el acto como consecuencia de las graves lesiones durante la caída, su hija fue quien desde el primer momento presentó el cuadro más complicado. Según detalló el medio local, la joven de 33 años presentó traumatismo encefalocraneano grave, traumatismos de tórax y abdomen, y pérdida del conocimiento.

Internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pablo Soria, este miércoles por la tarde fue confirmado el diagnóstico de muerte cerebral.

La joven de 33 años fue diagnosticada con muerte cerebral

El resto de la familia se encuentra estable. Fabio González sufrió una dislocación en el tobillo izquierdo y una fractura de húmero. Coda, por su parte, se encontraba con buen estado de salud, aunque también presentó una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho que requirió tratamiento pleural.

Narciso González, el padre, también permanecía internado con una diástasis de pelvis y traumatismo facial, y posteriormente mostró una evolución favorable respecto del cuadro informado inicialmente.

Tras el incidente, la fiscalía que interviene en el caso ordenó una serie de peritajes para determinar las causas que llevaron a la pérdida de control de la camioneta. Así, los investigadores y peritos buscarán establecer los motivos, analizarán el estado del vehículo y reconstruirán la mecánica del hecho para determinar cómo se produjo el despiste.