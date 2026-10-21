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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 22 de octubre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:01 y se pone a las 19:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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