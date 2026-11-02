Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 3 de noviembre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará cubierto con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:48 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. El día que allanaron sus oficinas, Vallejo transfirió $2100 millones a una empresa ligada al juego ilegal
    1

    El día que allanaron sus oficinas, Vallejo transfirió $2100 millones a una empresa investigada por juego ilegal

  2. Los dueños de Adecoagro compraron las tierras de Benetton en la Argentina
    2

    Los dueños de Adecoagro compraron las tierras de Benetton en la Argentina

  3. Abren una nueva conexión vial y cambia la forma de circular en la zona de River y Ciudad Universitaria
    3

    Puente Labruna: abren una nueva conexión vial y cambia la forma de circular en la zona de River y Ciudad Universitaria

  4. Suspendieron un partido de la segunda división tras el dramático desplome de un futbolista
    4

    El fútbol español, en vilo: suspendieron Tenerife-Andorra tras el dramático desplome de un jugador después de un choque