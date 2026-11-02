El fútbol español, en vilo: suspendieron Tenerife-Andorra tras el dramático desplome de un jugador después de un choque

La jornada de la Segunda División española quedó marcada por un episodio angustiante. A los pocos minutos del encuentro entre Tenerife y Andorra, Jesús De Miguel sufrió un fuerte golpe durante una acción disputada con el arquero ecuatoguineano Jesús Owono. Tras el impacto, el futbolista cayó al terreno de juego y generó una inmediata conmoción entre sus compañeros, rivales y el público presente.

La gravedad de la situación quedó reflejada en la reacción de quienes estaban sobre el campo. Los servicios médicos ingresaron con rapidez para asistir al jugador, mientras los futbolistas rodeaban la escena visiblemente afectados. El árbitro detuvo el desarrollo del encuentro y, después de varios minutos de incertidumbre, se resolvió la suspensión del partido ante la imposibilidad de reanudarlo en un contexto tan delicado.

El duro choque en Tenerife-Andorra

Según informaron distintos medios españoles, De Miguel fue evacuado en ambulancia y trasladado a un centro médico para someterse a estudios y observación, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio tras el fuerte impacto recibido. El futbolista habría recuperado el pulso gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los servicios sanitarios en el interior de la ambulancia.

Las imágenes del momento recorrieron rápidamente las redes sociales y los portales deportivos de España. La preocupación dominó el ambiente en el estadio, donde tanto los hinchas como los integrantes de ambos planteles siguieron con atención las novedades sobre el estado de salud del futbolista. La prioridad pasó a ser exclusivamente su evolución médica, dejando el resultado y el desarrollo del partido completamente en segundo plano.

La preocupación por el estado de Jesús de Miguel en Tenerife-Andorra

Horas después del incidente, el foco continuaba puesto en los informes médicos y en la recuperación de De Miguel. Mientras las autoridades de la competición deberán definir cuándo se completarán los minutos pendientes del duelo entre Tenerife y Andorra, el fútbol español aguardaba noticias alentadoras sobre un jugador que protagonizó una de las escenas más shockeantes de la temporada en la segunda división de España.

Además, el FC Andorra posteó un mensaje de aliento en sus redes oficiales: “Desde el FC Andorra queremos enviar toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy.Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife”.