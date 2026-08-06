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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 6 de agosto
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 6 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 6 de agosto el cielo estará None nublado con tormenta fuerte por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del None por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con tormenta fuerte y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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