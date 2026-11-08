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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 9 de noviembre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:43 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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