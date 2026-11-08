Juana Viale deslumbró con un vestido rojo de gala en La noche de Mirtha y se refirió a la visita del Papa

El rojo fue el protagonista del look que Juana Viale eligió para conducir La noche de Mirtha. La conductora lució un vestido de gala de seda natural, con cristales y un gran tajo lateral que le aportó sensualidad a la propuesta.

Al comienzo del programa, antes de presentar su vestuario, la actriz se refirió a la llegada del Papa a la Argentina y a los preparativos para recibirlo. “Está todo hace ya casi una semana, todo revolucionado. Es complejo para circular, es complejo para estacionar, es complejo existir”, enumeró con humor. Luego celebró la visita: “Muy felices de que venga”.

A continuación, mostró el diseño de Evangelina Bomparola: un vestido de un solo hombro, con tablas encontradas y un lazo al tono en el cuello. “Muy bonito, muy hermoso, muy delicado”, lo describió. La prenda también le hizo pensar en las próximas fiestas: “Este es para gala directamente, directamente para Navidad, que se acerca”. “Pero bueno, el que se quiera vestir así, si no con dos trapos estamos felices también, ¿eh?”, agregó de inmediato.

Para acompañar el vestido, Juana llevó un semirrecogido con ondas y un maquillaje en tonos lilas y rosados. Al presentar el peinado, bromeó: “Porque yo tengo mucha onda”. Después se enredó al describir los colores elegidos para su rostro: “Me hizo con unos rosas y unos turquesas, lilas… No, turquesas no”. Y remató: “Bueno, mi paleta es muy amplia”.

Luego de compartir el look, Viale contó cómo organiza con Bomparola el vestuario para sus apariciones televisivas. “Es hermoso cómo me viste. Amo a Eva”, expresó. También reconoció que suele hacerle sus pedidos con poco margen: “Yo nunca soy muy de anticipar, entonces le digo todo sobre la marcha y ella tiene todo maravilloso”.

La actualidad fue el eje principal de la mesa, que tuvo como invitados al periodista y conductor Marcelo Longobardi; al escritor, periodista y analista político Jorge Fernández Díaz; al empresario Jorge Brito y al médico Daniel López Rosetti.

Un domingo sin almuerzo

Juana Viale no saldrá este domingo al aire Mauro V. Rizzi

La visita papal que mencionó en la apertura también modificará su agenda televisiva. Este domingo 8 de noviembre, Almorzando con Juana no saldrá al aire: eltrece cambió su programación para realizar una cobertura especial, en simultáneo con TN, de la visita del papa León XIV al país.

El despliegue periodístico seguirá su llegada y las actividades previstas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Participarán Nelson Castro, Dominique Metzger, Mario Massaccesi, Luis Otero y Guillermo Lobo, entre otros integrantes del equipo de noticias. La mesa dominical de Viale regresará el próximo fin de semana.

Juana Viale y la posibilidad de volver a ser mamá después de los 40

(Foto: Instagram @otrodiaperdido)

Además de sus apariciones al frente de las mesas televisivas, Juana compartió hace unas semanas algunas reflexiones sobre su vida personal. Durante una visita a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece, contó que está abierta a la posibilidad de volver a ser madre a los 44 años.

La conversación comenzó cuando el conductor le preguntó si se imaginaba con otro bebé. Viale respondió que sí y explicó que disfruta tanto del embarazo como de los primeros meses de crianza. “Me siento Wonder Woman”, describió. Sobre el posparto, agregó: “Me siento re vital, me encanta”.

También habló de las costumbres que rodean los nacimientos. Se mostró poco entusiasmada con los baby showers y las fiestas de revelación de sexo, y contó que ella prefería preservar la sorpresa hasta el parto. Cuando Pergolini quiso saber en qué momento se enteraba de si esperaba una nena o un varón, respondió: “Cuando nacen”.