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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 9 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 9 de septiembre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 9 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 9 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 18:38.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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