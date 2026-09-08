La nueva escultura fue inaugurada en el marco de la celebración del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil

El ACA reemplazó el icónico tótem en avenida del Libertador: malestar por el cambio de un monumento histórico

La nueva escultura fue inaugurada en el marco de la celebración del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil Eugenia Arribas 8 de septiembre de 2026 13:51 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Sociedad

Una decisión de las autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA) generó numerosas críticas y cuestionamientos entre los vecinos del barrio porteño de Recoleta y defensores de la preservación del patrimonio histórico. Se trata de la instalación de un nuevo tótem frente a la sede central de la institución, ubicada sobre la avenida del Libertador al 1800, en reemplazo del tradicional cartel que databa de 1936 y había sido declarado Monumento Histórico Nacional.

El nuevo tótem que está en el ACA de Avenida del Libertador 1850 CABA.

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El nuevo tótem que está en el ACA de Avenida del Libertador 1850 CABA.

Sin el clásico mapa ilustrado que mostraba la cobertura de la red de asistencia y estaciones en toda la Argentina, emblemático como guía para marcar la presencia de las estaciones de servicio en el país, el nuevo tótem conserva la forma que emula a un playero de estación de servicio que señala la entrada y la insignia metálica de la rueda dentada con una rueda de rayos en el centro pero incorporó un diseño más moderno y con luces led.

Según indicaron fuentes del ACA a LA NACION, el cambio se debió a que el antiguo tótem —diseñado por el ingeniero Antonio Ubaldo Vilar y que tenía más de seis metros de altura y un peso aproximado de seis toneladas— presentaba fisuras y se encontraba en peligro de derrumbe.

Uno de los clásicos tótems de ACA

El tótem original había sido declarado Monumento Histórico Nacional en 2017, mediante el Decreto 637/2017, al igual que el edificio de la Sede Central ubicado a metros, por el entonces gobierno de Mauricio Macri. Por esa condición, no puede ser demolido, modificado ni alterado sin la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

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Sin embargo, desde el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación confirmaron a LA NACION que las modificaciones fueron realizadas por el ACA sin previa consulta a la Comisión.

Según explicaron fuentes oficiales, cuando una entidad pretende realizar una obra sobre un bien declarado monumento histórico debe dar intervención a la Comisión al momento de solicitar los permisos correspondientes. En este caso, el organismo aseguró no tener registro de un pedido de evaluación de la obra. Desde el ACA, en tanto, dijeron desconocer esta situación.

Uno de los primeros bocetos del muñeco del ACA

La falta de autorización podría derivar en sanciones o penalizaciones. “Habrá que evaluar los motivos por los que se avanzó en una obra que altera un Monumento Histórico Nacional”, señalaron a este medio, mientras que advirtieron que comenzaron las averiguaciones para establecer si algún particular o asociación solicitó mayores inspecciones.

La inauguración se produjo, además, en el marco de la celebración del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada, que tuvo como invitado al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

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“El símbolo del tótem perdurará junto con el impulso del país hacia un futuro innovador y moderno. Felicitaciones al presidente César C. Carman y al Automóvil Club Argentino por la inauguración de este hito”, escribió el emiratí en sus redes sociales, quien estuvo presente en el evento.

Las piezas fundamentales del antiguo monumento, en tanto, serán restauradas y trasladadas al Museo del ACA. “Hubo un tótem que vio pasar 122 años de rutas, socios e historias. Hoy, ese símbolo se renueva para seguir acompañando el presente y el futuro de una institución que hace historia impulsando caminos, conectando personas y marcando el rumbo hacia la modernidad”, escribieron desde el ACA en su cuenta de Instagram.

La publicación se volvió rápidamente popular y acumuló varios comentarios negativos acerca de la medida tomada por las autoridades de la asociación civil fundada en 1904. “No se trata de estar en contra de modernizar. Se trata de respetar el patrimonio”; “No se trata de estar en contra de modernizar, se trata de respetar el patrimonio”; “Muy triste”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

“No entiendo por qué hicieron una cosa así con un ícono histórico”, añadió a LA NACION Javier Iturrioz, arquitecto y vecino de la zona.

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