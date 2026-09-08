Soledad Silveyra: cómo sigue su salud tras la caída y qué dijo su hijo sobre su recuperación

Soledad Silveyra continúa internada en el sanatorio Otamendi luego de la caída que sufrió el domingo en su casa y que le provocó una fractura de pelvis. Después de que trascendiera la noticia sobre su estado de salud, su hijo Baltazar Jaramillo habló con LA NACION y dio detalles sobre cómo se encuentra la actriz y cuáles serán los próximos pasos de su recuperación.

“Mamá está bien. Se cayó el domingo; tiene una fractura por la que tiene que hacer un reposo largo, largo, largo. No es operable”, explicó Jaramillo. De esta manera, descartó que la intérprete de 74 años deba someterse a una intervención quirúrgica, una posibilidad que había sido mencionada inicialmente al conocerse su internación.

Según contó, Silveyra sufrió fuertes dolores después del accidente, aunque su estado general de salud es bueno. “Está re enojada con ella misma; no hace caso. Está bien, le dolió mucho y está de pésimo humor, pero está bien de salud”, agregó.

Además, la familia espera que en las próximas horas pueda dejar el sanatorio y continuar el tratamiento en su casa. “Creo que ya mañana tiene internación domiciliaria”, señaló Jaramillo.

La internación de Silveyra se conoció anoche cuando en LAM (América TV) contaron que la actriz se había caído mientras se encontraba sola en su domicilio y que llamó a su hijo Facundo, quien fue a asistirla. Luego fue trasladada al sanatorio Otamendi. Además, en el programa se había informado inicialmente que Silveyra tendría una fisura en la cadera y que podría ser necesaria una operación.

Sin embargo, según confirmó ahora su hijo Baltazar a LA NACION, la fractura que tiene es de pelvis y no requiere cirugía; el tratamiento indicado es reposo durante un período extenso.

“No estoy bien”

Los problemas físicos de Silveyra son anteriores a la caída que sufrió este domingo. Meses atrás, durante un viaje a Punta del Este, la actriz tuvo otro accidente al regresar de un spa: tropezó con una valija y cayó sobre la cadera. Tiempo después reconoció que en un primer momento no había advertido la gravedad del golpe. “No sabía que estaba quebrada”, dijo la actriz al visitar el programa de Mirtha Legrand el mes pasado.

Además, habló abiertamente de las consecuencias que todavía atravesaba. “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”, explicó.

La actriz también detalló las características de la afección. “Es toda la inflamación de los músculos que se insertan en la cadera, entonces es muy difícil la cura. En general, las tendinitis son complicadas”, señaló.

El cuadro le provoca fuertes dolores y dificultades para caminar. “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha porque, desgraciadamente, no puedo caminar bien”, contó.

También explicó que el tratamiento había tenido que ser modificado porque los analgésicos comenzaron a afectarle el estómago. “Me iba a quedar sin estómago. Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”, relató.

La recuperación tampoco le resultaba sencilla. “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo”, había contado.

“El escenario cura todo”

A fines de agosto, Silveyra volvió a referirse públicamente a su estado de salud en una publicación que realizó en Instagram por el Día Internacional del Actor. Allí expresó su deseo de dejar atrás los problemas físicos y regresar a la actuación.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió.

En ese mismo mensaje sintetizó el vínculo que mantiene con su profesión con una frase que atribuyó a Brandoni: “Como decía Beto: ‘El escenario cura todo’. Y yo le creo”.