Llega un frente frío con temperaturas invernales y sale el sol: así estará el clima en el AMBA este fin de semana largo de junio

Entre jueves y viernes aparecerá el sol, aunque persistirán las neblinas por la mañana. El sábado ingresa un frente frío con aire seco y desciende la temperatura; también se pueden presentar lluvias aisladas y viento fuerte. El domingo estará soleado y frío, al igual que el lunes feriado.

Jueves: un poquito de sol

Buenas noticias para todos aquellos que ya están hartos de tantos días sin sol, el jueves podría mostrar varios pasajes con claros en el cielo, pero antes habrá que desandar otra mañana con mucha nubosidad. El comienzo del día mostrará poco viento y alta humedad relativa, por lo que se podrían repetir los escenarios de neblina de las últimas mañanas, con cielo mayormente nublado, viento leve desde el sudoeste y mínima de 10ºC. Hasta el mediodía habrá una ligera inestabilidad, por lo que alguna llovizna no estaría fuera del libreto; luego la nubosidad comenzará a retirarse progresivamente para permitir algunos pasajes soleados y devolverle los colores a la ciudad después de tantas tardes grises. La veleta rotará al oeste para permitir al mercurio estirarse un poquito más y superar cómodamente los 17ºC, que bajo el sol y con el viento leve o calmo nos dejarán un ambiente muy agradable. La noche completará la rotación del viento, ya soplando desde el norte en un cierre con cielo algo nublado y 13ºC.

Los primeros días se mantiene la nubosidad; luego llega el sol y el descenso térmico

Viernes: última tarde templada

Seguirá la alta humedad relativa para dejarnos una nueva mañana con neblinas en el estuario. Se prevé un amanecer con poco viento desde el norte que resalte los 11ºC de mínima con cielo parcialmente nublado. La mañana mostrará sol intermitente, con el termómetro recuperándose rápidamente para dejar atrás el fresco matinal. La tarde tendrá viento moderado desde el norte y cielo algo nublado, para que la isolación y el descenso de aire templado envalentonen al mercurio para superar los 18ºC y ganarse los aplausos de la afición veraniega. Disfruten de la tarde porque podrían pasar varias semanas para repetir un registro vespertino parecido. La noche mostrará más nubosidad en un cierre con 14ºC, sin frío intenso ni inestabilidad para los que quieran salir.

Sábado: llega el frente frío

La humedad tendrá las horas contadas ante la inminente llegada de un frente frío que propondrá un recambio total de nuestra masa de aire por una nueva y seca, aunque quedarán dudas sobre si nuestra columna aguanta el embate sin generar alguna precipitación. Se espera por un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve desde el noroeste y el mercurio iniciando la cuenta en 10ºC. Progresivamente irán desmejorando las condiciones meteorológicas hasta tener cielo nublado y nubarrones amenazantes a media mañana. Al mediodía, irrumpirá un frente que podría anunciarse con lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura, por lo que es posible que la máxima se recorte en 13ºC antes de la tarde. Todavía hay divergencias entre los modelos, algunos posicionan la inestabilidad hacia el final del día, mientras otros análisis cuentan que podríamos quedar expuestos a alguna lluvia mucho más temprano. La noche no se encontrará a salvo, se espera una importante intensificación del viento que provocará una brutal caída de la temperatura hacia la medianoche y madrugada obligando a abrigarse mucho a los que quieran salir. Si bien todos los modelos coinciden en acumulados muy pobres, habrá que estar atentos a las nuevas actualizaciones si tiene algún plan al aire libre.

Domingo: mañana invernal, tarde de sol

La jornada dominical redimirá a todos aquellos que soportaron tantos días grises con un día a pleno sol. Se espera una mañana fría con 4ºC de mínima, por suerte con poco viento para evitar el recalculo de sensación térmica, aunque en el conurbano el amanecer nos dejará al borde de las heladas. El sol permitirá salir rápidamente del frío intenso, aunque sin escapar a registros invernales. Se estima una tarde con cielo mayormente despejado, con la veleta rotando al oeste para cerrarle rápidamente la puerta al aire frío, aunque no evitará una tarde invernal con el termómetro dejando solo 12ºC como mayor esfuerzo. Se podrá planificar actividad al aire libre, solo será cuestión de abrigarse mucho. La noche cerrará en 8ºC por lo que los friolentos tendrán la estufa prendida todo el día.

El sábado ingresa un frente frío y baja la temperatura Mauro V. Rizzi / LA NACION - Archivo

Spoiler alert

De a poco nos iremos recuperando térmicamente, pero mantendremos la amplitud térmica. El feriado del lunes mostrará 5ºC de mínima y 15ºC de máxima sin previsión de lluvias, con buenas cuotas de sol, por lo que se podrá hacer planes al aire libre para quien quiera salir un ratito de casa. El resto de la semana mostrará al mercurio subiendo gradualmente día tras día hasta salir de los registros invernales.

Eso es todo, amigos. Después de casi tres semanas con poco sol, se correrán las nubes para que vuelva el astro rey, claro que el precio será un desplome significativo de la temperatura a partir del fin de semana. Volverá la amplitud térmica, lo cual nos dejará amaneceres muy fríos, especialmente en los últimos cordones del conurbano, donde el termómetro no quedará muy lejos del bajo cero. La gran noticia para muchos será la salida de la humedad del estuario, prepárese para ponerse al día y llenar la soga de ropa. Si bien no se tratará de una “ola polar”, la saga sábado-domingo-lunes representará un verdadero entrenamiento invernal.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli