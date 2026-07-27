Qué se sabe de la muerte de Duilio, el hermano de Nicolás Cabré

El actor Nicolás Cabré confirmó este domingo la muerte de su hermano, Duilio. El artista utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida a su familiar, quien mantuvo siempre un perfil bajo y evitó la exposición mediática a lo largo de su vida. Aunque el entorno del intérprete atraviesa un momento de profundo dolor, los motivos del deceso no se esclarecieron.

El comunicado de Nicolás Cabré

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, expresó Cabré en su cuenta de Instagram.

El texto acompañó una fotografía de ambos, la cual sirvió como tributo a su hermano que era un año y ocho meses mayor que él. Según trascendió, Duilio trabajaba como taxista y siempre optó por un perfil bajo.

Nicolás Cabré despidió a Duilio, su hermano, que falleció este domingo

En su publicación, el protagonista de numerosas ficciones argentinas destacó el vínculo que los unió durante décadas. “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, manifestó.

Este episodio representa un nuevo golpe personal para Cabré, quien en junio de 2025 despidió a su madre, Cristina Birckenstaedt. De esta forma, el actor atraviesa el duelo por la pérdida de sus dos seres queridos.

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