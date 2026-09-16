Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 17 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del no correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:49 y se pone a las 18:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La “nueva prueba” que planteó Cristina ya fue descartada por la Justicia, pero su estrategia apunta a otro objetivo
    1

    La “nueva prueba” que planteó Cristina Kirchner ya fue descartada por la Justicia, pero su estrategia apunta a otro objetivo

  2. La Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes a los navales
    2

    Escándalo en la Armada: la Justicia investiga maniobras fraudulentas por $1600 millones en el pago de haberes del personal naval

  3. El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una integrante de su familia
    3

    El difícil momento de Barack y Michelle Obama por la pérdida de una querida integrante de su familia

  4. Anto Roccuzzo mostró la intimidad de su paseo en yate: delfines, atardecer de ensueño y posiciones de yoga
    4

    Antonela Roccuzzo mostró la intimidad de su paseo en yate: delfines, atardecer de ensueño y posiciones de yoga