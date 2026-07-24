Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 24 de julio el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:58 y se pone a las 17:57.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: