Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:20 y se pone a las 18:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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