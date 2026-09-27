Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 28 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 28 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:32 y se pone a las 18:51.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.