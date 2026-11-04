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Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 5 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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