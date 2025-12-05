LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 6 de diciembre, la temperatura rondará entre 12 y 22;

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 6 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 6 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:21 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

