Qué es un bloqueo atmosférico, el fenómeno que provoca el calor extremo y la humedad de esta semana

El territorio argentino registra temperaturas inusuales para el cierre de marzo con valores térmicos que superan los promedios históricos, un escenario que responde a un bloqueo atmosférico que impide el avance de los frentes fríos y estanca las condiciones climáticas actuales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió informes técnicos sobre la dinámica de este evento, que genera picos de calor en el norte y altas temperaturas en la zona central del territorio nacional.

Pronostico del tiempo

Qué es un bloqueo atmosférico y por qué ocurre

Este fenómeno meteorológico ocurre cuando los patrones normales de circulación de la atmósfera quedan trabados durante varios días y bajo estas condiciones, el desplazamiento habitual de los frentes fríos y los sistemas de tormentas se ralentiza o se detiene por completo. Es por ello que la presencia persistente de un sistema de alta presión actúa como una barrera que impide el recambio de aire y prolonga las altas temperaturas.

En diálogo con LN+, Esteban Zúccaro, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a LA NACION: “Es un patrón que altera el flujo de los vientos en niveles medios de la atmósfera y hace que los sistemas de superficie no avancen. Las altas y las bajas presiones no se desplazan como lo hacen normalmente y eso hace que tengamos viento del norte casi permanente”.

Frente al aumento de la humedad, se favorece la formación de niebla Fabián Marelli

El alcance territorial de la anomalía térmica

La masa de aire cálido impulsó las temperaturas máximas a un rango de entre 32°C y 38°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en Chaco y Formosa, el calor extremo podría extenderse hasta el viernes tres de abril con valores cercanos a los 40 °C y mínimas que oscilarán entre 22°C y 27 °C.

Mauricio Saldívar, meteorólogo de Meteored, explicó a LA NACION: “La persistencia de una masa de aire cálido sobre Buenos Aires, favorecida por el bloqueo que impone un anticiclón sobre el Atlántico, genera temperaturas entre 4 y 8 grados más altas que lo normal para la época del año” y agregó: “La humedad es bastante alta y eso favorece la formación de niebla y neblina, pero también una mayor temperatura aparente”.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas se acercan a los 30°C, un escenario que ya se hizo visible en distintos puntos del área metropolitana con mañanas de visibilidad reducida y jornadas pesadas por la combinación de calor y humedad.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad SMN

Fecha estimada del descenso de temperatura

A partir del miércoles comenzará un cambio gradual en la dirección del viento con rotación al sur y sudeste: “Eso quiere decir que ya para el día jueves vamos a empezar a sentir un alivio y se espera que empiecen a bajar las temperaturas, sobre todo de cara al fin de semana”, detalló Zúccaro.

Con el correr de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 18°C grados y una máxima de 26°C para el sábado, y durante el domingo las marcas bajarían aún más con una mínima de 17°C y una máxima de 19°C. “Es una diferencia de casi diez grados respecto de lo que tuvimos el domingo pasado”, remarcó el meteorólogo.

Mauricio Saldívar advirtió que las condiciones actuales todavía no muestran una salida inmediata: “Estas condiciones se mantendrán con períodos marcados de mal tiempo, como el que esperamos entre el miércoles y jueves, con lluvias y algunas tormentas de moderada a fuerte intensidad, y luego una mejora temporaria”.