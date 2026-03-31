Qué es un bloqueo atmosférico, el fenómeno que provoca el calor extremo y la humedad de esta semana

Una masa de aire cálido persiste sobre el territorio nacional debido a un sistema de altas presiones; el escenario meteorológico atípico para el otoño condiciona el inicio del fin de semana largo
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El territorio argentino registra temperaturas inusuales para el cierre de marzo con valores térmicos que superan los promedios históricos, un escenario que responde a un bloqueo atmosférico que impide el avance de los frentes fríos y estanca las condiciones climáticas actuales.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió informes técnicos sobre la dinámica de este evento, que genera picos de calor en el norte y altas temperaturas en la zona central del territorio nacional.
Qué es un bloqueo atmosférico y por qué ocurre
Este fenómeno meteorológico ocurre cuando los patrones normales de circulación de la atmósfera quedan trabados durante varios días y bajo estas condiciones, el desplazamiento habitual de los frentes fríos y los sistemas de tormentas se ralentiza o se detiene por completo. Es por ello que la presencia persistente de un sistema de alta presión actúa como una barrera que impide el recambio de aire y prolonga las altas temperaturas.
En diálogo con LN+, Esteban Zúccaro, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, explicó a LA NACION: “Es un patrón que altera el flujo de los vientos en niveles medios de la atmósfera y hace que los sistemas de superficie no avancen. Las altas y las bajas presiones no se desplazan como lo hacen normalmente y eso hace que tengamos viento del norte casi permanente”.
El alcance territorial de la anomalía térmica
La masa de aire cálido impulsó las temperaturas máximas a un rango de entre 32°C y 38°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, en Chaco y Formosa, el calor extremo podría extenderse hasta el viernes tres de abril con valores cercanos a los 40 °C y mínimas que oscilarán entre 22°C y 27 °C.
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Mauricio Saldívar, meteorólogo de Meteored, explicó a LA NACION: “La persistencia de una masa de aire cálido sobre Buenos Aires, favorecida por el bloqueo que impone un anticiclón sobre el Atlántico, genera temperaturas entre 4 y 8 grados más altas que lo normal para la época del año” y agregó: “La humedad es bastante alta y eso favorece la formación de niebla y neblina, pero también una mayor temperatura aparente”.
En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas máximas se acercan a los 30°C, un escenario que ya se hizo visible en distintos puntos del área metropolitana con mañanas de visibilidad reducida y jornadas pesadas por la combinación de calor y humedad.
Fecha estimada del descenso de temperatura
A partir del miércoles comenzará un cambio gradual en la dirección del viento con rotación al sur y sudeste: “Eso quiere decir que ya para el día jueves vamos a empezar a sentir un alivio y se espera que empiecen a bajar las temperaturas, sobre todo de cara al fin de semana”, detalló Zúccaro.
Con el correr de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 18°C grados y una máxima de 26°C para el sábado, y durante el domingo las marcas bajarían aún más con una mínima de 17°C y una máxima de 19°C. “Es una diferencia de casi diez grados respecto de lo que tuvimos el domingo pasado”, remarcó el meteorólogo.
Mauricio Saldívar advirtió que las condiciones actuales todavía no muestran una salida inmediata: “Estas condiciones se mantendrán con períodos marcados de mal tiempo, como el que esperamos entre el miércoles y jueves, con lluvias y algunas tormentas de moderada a fuerte intensidad, y luego una mejora temporaria”.
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