Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 23 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 20; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:14.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.