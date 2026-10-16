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Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 10 y 14; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Miramar para el 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 16 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:10.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con bruma y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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